Mutmaßlicher IS-Anhänger plante offenbar Terrorangriff in Frankreich

Paris – Ein 18-jähriger IS-Anhänger hat in Frankreich offenbar einen Terrorangriff geplant. Der Verdächtige sei festgenommen und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn sei eingeleitet worden, hieß es am Mittwoch aus Justizkreisen. Es habe „unmittelbare" Gefahr bestanden, der junge Mann habe den Angriff offenbar mit einem Messer begehen wollen.

Der Verdächtige wurde den Angaben zufolge im Südosten des Landes festgenommen. In seinem Besitz sei ein Video gefunden worden, in dem er dem Terrornetzwerk „Islamischer Staat" (IS) Gefolgschaft schwört. (APA/AFP)