Gute Zahlen und schwierige Zeiten für die Uni Innsbruck

Bei Märk überwiegt aber die Freude über die positive Bilanz des Vorjahres. Allen voran darüber, dass mehr Studierende mehr Vorlesungen und Lehrveranstaltungen erfolgreich absolvierten. „Das liegt an Maßnahmen, die das Studieren attraktiver machten, vielleicht auch am Mangel an alternativen Möglichkeiten der Beschäftigung während der Corona-Zeit.“ Der Rektor ist außerdem überzeugt davon, dass das Studium durch den gezwungenermaßen angebotenen Online-Unterricht „flexibler gemacht wurde“. An der virtuellen und hybriden Lehre will die Universität deshalb im kommenden Wintersemester festhalten – obwohl sie sich weiter als Präsenz-Einrichtung versteht. „Im Schnitt zwischen fünf und zehn Prozent der Veranstaltungen“ könnten dann laut Märk webbasiert stattfinden: „Wenn es didaktisch sinnvoll ist.“ Bernhard Fügenschuh, Vizerektor für Lehre und Studierende, ergänzt, dass auch ein Angebot ausgearbeitet werden soll, damit Prüfungen weiterhin teilweise virtuell abgelegt werden können.