„Kleiner Prinz" Leclerc hofft auf das Ende des Monaco-Fluchs

Charles Leclerc musste zuletzt in Barcelona einen schmerzhaften Ausfall verdauen und die WM-Führung an Max Verstappen abgeben.

Monte Carlo – Vor einem Jahr konnte er nach einem Crash am Ende des Qualifyings, bei dem Rang eins geholt hatte, beim Rennen nicht starten. 2020 gab es kein Monaco-Rennen, 2019 und 2018 schied er aus und selbst 2017 in der Formel 2 kam er in zwei Rennen nicht ins Ziel. Der Große Preis im Fürstentum soll dem Ferrari-Pilot heuer endlich einmal Glück bringen.