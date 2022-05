Verregnetes Wochenende in Tirol: Letzte Maitage werden wechselhaft und kühl

Der Regenschirm ist in den kommenden Tagen ein treuer Begleiter. © Andreas Rottensteiner

Innsbruck – Die letzten Tage des Wonnemonats Mai verlaufen heuer wechselhaft und kühl. Spätestens ab Freitagnachmittag breiten sich wieder Regenschauer und Gewitter aus, nach Temperaturen bis 27 Grad sind am Wochenende nur Höchstwerte bis maximal um die 19 Grad zu erwarten. Am Dienstag, dem letzten Tag des Monats, steigen die Temperaturen wieder, es ist aber wieder mit Regen zu rechnen, prognostizierte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Donnerstag.

Entgeltliche Einschaltung

Am Feiertag (Donnerstag) überwiegt vorerst noch der Sonnenschein, vor allem über den breiteren Tälern in Nordtirol. Trotzdem bleiben einige Hang- und Haufenwolken zurück, die im hintersten Ötztaler oder den Zillertaler Alpen einzelne gewittrige Schauer entstehen lassen. Auch in Osttirol besteht im Verlauf des Nachmittags eine höhere Schauerwahrscheinlichkeit. Spätestens ab Mitternacht ist es aber in ganz Tirol wieder trocken. Es wird allerdings frisch, die Temperaturen sinken auf 12 bis 6 Grad.

Auf Sonnen- folgt Regenschirm

Nach einem kühleren Morgen zeigt sich das Wettergeschehen am Freitag ähnlich wie am Vortag. Es wartet ein sommerlicher Tag, zum Nachmittag hin werden die Quellwolken aber wieder dichter. So entstehen in Osttirol am Nachmittag einzelne Gewitter, speziell in den Karnischen Alpen oder in den Dolomiten, nach Norden zu bleibt es zunächst trocken.

Während die Temperaturen tagsüber noch 22 bis 27 Grad umspannen, nähert sich in der Nacht auf Samstag von Deutschland her eine Kaltfront. Die Störungszone liegt quer über Österreich, was in Nordtirol Regenschauer bis in den Vormittag hinein bedeutet. Auch die Schneefallgrenze sinkt allmählich auf 1900 m.

Nach dem stark bewölkten und verregneten Tagesbeginn wird es am Nachmittag nur mehr ganz vereinzelt nass, die Wolken lockern auf und die Sonne zeigt sich etwas. Gegenteiliges ist in Osttirol der Fall: Hier bleibt es in der ersten Tageshälfte trocken und je später es wird, desto mehr steigt die Schauerneigung an. Auf dem Thermometer wird es noch kühler als am Tag davor: Tiefstwerte: 7 bis 12 Grad, Höchstwerte: 14 bis 19 Grad.

Wechselhaft geht es auch am Sonntag weiter. Auf Sonne folgen Wolken und umgekehrt. Am Nachmittag behalten die Wolken aber die Oberhand und es wird wieder regnerisch, speziell im Gebirge. Die Temperaturen zeigen sich mit Höchstwerten von 12 bis 18 Grad unterdurchschnittlich.

Zu Wochenbeginn am Montag bleibt es längere Zeit sonnig, aber weiterhin nicht ganz beständig und nicht allzu warm. Im Laufe des Tages ziehen von Südwesten her da und dort teils gewittrige Regenschauer durch. Die Temperaturen erreichen 15 bis 21 Grad.