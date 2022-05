Medwedew bei den French Open weiter ohne Satzverlust

Der Weltranglistenzweite Daniil Medwedew hat beim Tennis-Grand-Slam in Paris auch in der zweiten Runde keinen Satz abgegeben. Gegen den Serben Laslo Djere setzte sich der Russe am Donnerstag 6:3,6:4,6:4 durch und trifft um den Einzug ins Achtelfinale mit Miomir Kecmanovic (Nr. 28) auf einen weiteren Serben. Der gab dem Kasachen Alexander Bublik in vier Sätzen das Nachsehen. Der auf Position acht eingestufte Norweger Casper Ruud gewann gegen Emil Ruusuvuori (FIN) 6:3,6:4,6:2.