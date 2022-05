Dämpfer für die WSG: Tiroler verloren Hinspiel gegen Rapid 1:2

Innsbruck – Rapid beendete ausgerechnet gegen die WSG Tirol seine Sieglos-Serie und erspielte sich einen kleinen Vorteil im Showdown um das letzte Europacup-Ticket in der Bundesliga. Die Wiener setzten sich am Donnerstag im Hinspiel des Play-off-Finales im Tivoli knapp mit 2:1 (2:1) durch. Damit geht die Mannschaft von WSG-Trainer Thomas Silberberger als klarer Außenseiter in das Rückspiel am Sonntag (17.00 Uhr/live TT.com-Ticker, Sky) in Wien um einen Platz in der zweiten Runde der Conference-League-Qualifikation.