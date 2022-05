Kanada dank furioser Schlussphase im WM-Halbfinale

Tampere – Titelverteidiger Kanada hat bei der Eishockey-WM gegen Schweden nach 0:3-Rückstand noch das Halbfinale erreicht. Die Nordamerikaner glichen erst mit zwei Toren in der vorletzten Minute in extremis aus und setzten sich schließlich 4:3 nach Verlängerung durch. Ihr Gegner in der Vorschlussrunde am Samstag ist Tschechien, das sich gegen Deutschland 4:1 behauptete. Gastgeber Finnland bezwang die Slowakei 4:2 und trifft nun auf das gegen die Schweiz 3:0 siegreiche US-Team.

Den Overtime-Sieg der Kanadier fixierte Drake Batherson nach 43 Sekunden in Überzahl, nachdem Schweden eine Strafe kassiert hatte. Während die Skandinavier durch die Niederlage ein Jahr nach dem sensationellen Vorrunden-Scheitern in Riga erneut die WM-Medaillen verpassten, ist Kanada weiter auf Kurs Richtung Titel Nummer 28.

Finnland geriet gegen die Slowaken mit 0:2 in Rückstand, Marko Anttila sorgte mit einem Doppelpack (19./24.) aber für den Ausgleich. Noch lauter wurde es in der ausverkauften Arena von Tampere nach dem Führungstreffer von Sakari Manninen (45.). In der Schlusssekunde erhöhte Saku Mäenalanen per Empty-Net-Treffer noch auf 4:2, womit der Olympiasieger nur noch einem Sieg vom dritten WM-Finale in Serie entfernt ist.