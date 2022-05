Von Pkw erfasst: Motorradfahrer auf Felbertauernstraße schwer verletzt

Matrei im Osttirol – Am Donnerstagnachmittag wurde bei einem Unfall in Matrei in Osttirol ein 64-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Der Mann war gegen 14.40 Uhr auf der B108 Felbertauernstraße in Richtung Felbertauern unterwegs, als ein Pkw aus der Goldriedstraße in die B108 einfuhr.