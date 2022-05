Verein „Quo Vadis“ geht seit zehn Jahren seinen spirituellen Weg

Tony Obergantschnig (Quo Vadis), Musiker Walter Tolloy, Bernadette Abendstein, Bischof Hermann Glettler, LR Toni Mattle und Christian Rosenkranz (Quo Vadis, v. l.) präsentierten das neue Pilgermedaillon. © Sigl

Innsbruck – Mit der großen Pilgerwanderung von Innsbruck nach Maria Waldrast begeht (im buchstäblichen Sinn!) der Verein „Quo Vadis“ am Samstag, den 25. Juni, das Zehn-Jahr-Jubiläum. Einmal mehr folgt die Benefizveranstaltung den spirituellen Spuren von Bischof Reinhold Stecher, der denselben Weg oft in frühmorgendlicher Stille und Einsamkeit zurückgelegt hatte. Das gesamte Nenngeld fließt wieder an vier Hilfsprojekte – „Wasser zum Leben“, Arche Tirol, die Concordia-Sozialprojekte und die Afrikahilfe Deo Gratias.

Entgeltliche Einschaltung

Das diesjährige „Quo Vadis“-Pilgermedaillon wurde nun im Beisein von Bischof Hermann Glettler und Landesrat Toni Mattle im Innsbrucker Bischofshaus präsentiert. Irene und Engelbert Obex haben es in liebevoller Heimarbeit aus Tiroler Ölschiefer handgefertigt und bemalt. Eingefasst wird das Medaillon diesmal in die Landesfarben der Ukraine, konkret in ein gelbes „Victory“-V in blauer Begrenzung – als Symbol für einen „ungeteilten Friedenswunsch“, wie „Quo Vadis“-Obmann Tony Obergantschnig betont.

Die Pilger treffen sich am 25. Juni wieder ab 3.30 Uhr in der Innsbrucker Jesuitenkirche. Für die dortige spirituelle Einstimmung sorgt heuer Schauspielerin Bernadette Abendstein, bekannt als Leiterin des Theaterfestivals Steudltenn in Uderns, die Texte von Reinhold Stecher vortragen wird. Begleitet wird dieser Auftakt vom Duo „Reeds & Strings“. Die Pilgermesse auf der Waldrast (um 11.30 Uhr) leitet Józef Niewiadomski, Musik kommt vom Männergesangsverein Oberperfuss.