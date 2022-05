Empörung um Corona-Hilfe für ÖVP-Seniorenbund

Es kann nicht sein, dass manche doppelt Förderung erhalten, das überzählige Geld in den Wahlkampf fließt.

Die NEOS werten den Hinweis, der „Verein OÖ Seniorenbund“ sei nicht ident mit der ÖVP-Teilorganisation Seniorenbund, als „hanebüchen“, wie Vize-Klubchef Nikolaus Scherak sagt. Er kündigt eine weitere parlamentarische Anfrage an, um herauszufinden, ob in den anderen Bundesländern Ähnliches passiert ist.

In Tirol ist dies offenbar der Fall. Wie in anderen Ländern habe der dortige Seniorenbund die operative Tätigkeit in einen, von der Partei „entkoppelten“, Verein ausgelagert, sagte Seniorenbund-Landesobfrau und ÖVP-Landtagsmandatarin Patrizia Zoller-Frischauf der TT. Nur der Verein habe eine Covid-Förderung bekommen – 184.764,49 Euro.