Corona-„Safe House“ in Götzens geht in die Verlängerung

Steht für vorerst sieben weitere Monate (plus Option bis April 2023) dem Land als „Safe House“ zur Verfügung: das „Clubhotel“ in Götzens.

Man könnte also meinen, auch die Notwendigkeit der Aufrechterhaltung eines „Safe House“ wird in Frage gestellt. Weit gefehlt. Die schwarz-grüne Landesregierung hat diese Unterbringungsmöglichkeit für behördlich abgesonderte Personen kürzlich verlängert. Also für solche, die entweder nicht in Tirol wohnhaft sind (Bsp. Touristen oder Durchreisende), eine Absonderung in den eigenen vier Wänden nicht möglich ist oder Obdachlose.