Mofafahrer (15) streifte Kreiselschwader von Traktor in Stams: bei Sturz verletzt

Stams – Ein Mofafahrer (15) ist am Donnerstagnachmittag in Stams bei einem Sturz so verletzt worden, dass ein Notarzthubschrauber ihn ins Krankenhaus fliegen musste. Der 15-Jährige war gegen 15.15 Uhr im Ortsteil Windfang an einem Traktor, der ihm entgegenkam, vorbeigefahren. Dabei dürfte er den am Heck montierten Kreiselschwader übersehen haben. Er streifte das etwa 1,95 Meter breite Gerät und stürzte. (TT.com)