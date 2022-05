Schwaz feiert, Kufstein bei Auftakt glücklos

Schwaz – Die Spielerliste sorgt im Vorfeld jeder Tennis-Begegnung für Spannung. Wer schlägt auf? Spielt die Nummer 1? Wer rückt nach? Die Schwazer Herren mit den Tirolern Matthias Haim, Niklas Waldner, Gabriel Huber und Philipp Schroll (er verlor sein Single) servierten in der 1. Bundesliga zuhause gegen Waidhofen in stärkster Formation, ließen bei der 5:1-Führung schon nach den Einzeln die Auftaktniederlage (1:8 beim WAC) vergessen. Endstand: 8:1. Ein Warnschuss an die Konkurrenz.