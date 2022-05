Stoabeatz, Laufevents, Kaiserschmarrn-Fest: Das ist am Wochenende los in Tirol

Plus

Der Mai verabschiedet sich langsam, wartet an seinem letzten Wochenende aber noch mit allerlei Programm auf. Für Kaiserschmarrn-Fans lohnt sich ein Abstecher nach Ellmau, Cineasten kommen bei Film Festivals in Innsbruck und Lienz auf ihre Kosten. An der Festivalfront lassen das „Stoabetz" in Walchsee und das „Zommkemma" in Buch aufhorchen. Und auch Sportbegeisterte dürfen ins Schwitzen kommen. Unsere Tipps fürs Wochenende im kompakten Überblick.