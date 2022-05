Eklat um Präsident Eliasch bei FIS-Wahl: ÖSV prüft rechtliche Schritte

Mailand – Der Widerstand gegen FIS-Präsident Johan Eliasch wächst. Bei der Wiederwahl des Briten in Mailand hatten Österreich und andere nationale Skiverbände aus Protest gegen die Wahlprozedur den Saal verlassen. Nun überlegt der ÖSV sogar rechtliche Schritte gegen die FIS-Führung. „Wir sind schon in Prüfungen", erklärte Generalsekretär Christian Scherer am Freitag. „Wir müssen uns Gedanken machen, was will er, was wollen wir? Ist es irgendwie kompatibel oder ist es nicht kompatibel."