Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte stößt vorwiegend auf Zustimmung

Wien – Der Gesetzestext zur Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte ist in der Begutachtung größtenteils auf Zustimmung gestoßen. Allgemein begrüßt wird der deutlich leichtere Zugang zum Arbeitsmarkt für Fachkräfte aus Drittstaaten sowie die Vereinfachung entsprechender Bewilligungsverfahren. Kritik gibt es unter anderem für die Differenzierung nach dem Alter bei der Vergabe der Rot-Weiß-Rot-Karte und an den fehlenden Ausführungen zur Bereitstellung personeller und finanzieller Ressourcen.

Um die Rot-Weiß-Rot-Karte zu erhalten, müssen Antragstellerinnen und Antragsteller unterschiedlicher Berufs- und Qualifikationsgruppen derzeit bei einer Liste von Voraussetzungen eine bestimmte Punktezahl erreichen, was in vielen Fällen scheitert. Zwar sieht die Reform Lockerungen beim Punktesystem vor, diese gehen dem Österreichischen Seniorenrat allerdings nicht weit genug. Bei der Punktevergabe ist nach wie vor eine Differenzierung nach dem Alter vorgesehen. So gibt es die vollen Punkte für das Alter nur bis 30 Jahre, ab 40 Jahren steigt man mit null Punkten aus. Der Seniorenrat fordert daher die Förderung auch von älteren Fachkräften.