Huter Invest: Tiroler Investoren bauen Outlet-Dorf in Slowenien

Innsbruck, Šentilj – Eine hauptsächlich Tiroler Investorengruppe rund um das Beteiligungs- und Investmentunternehmen Huter Invest, den Entwickler des Outlet am Brenner, wird in Slowenien das erste Factory Outlet Center (FOC) errichten.

Entstehen wird das Outlet-Dorf an der Autobahnausfahrt Šentilj an der österreichischen Grenze im Nordosten Sloweniens. Auf einer Nettomietfläche von über 20.000 Quadratmetern sind demnach mehr als 70 Shops geplant mit mehr als 400 Arbeitsplätzen. Gebaut wird in zwei Phasen, die Eröffnung ist für 2024 vorgesehen.

„Zeitlich haben wir uns ein ambitioniertes, aber realistisches Ziel gesetzt“, sagt Investor Nick Huter. Investiert würden rund 40 Mio. Euro in das Kaufzentrum mit dörflichem Charakter, das Outlet-Angebote für Sportmode, Freizeit- und Lifestyle-Marken bieten soll. Mit an Bord der Investorengruppe HG Invest sind neben Huter Invest auch die Sint Beteiligungs GmbH mit Sitz in Lans, die DZ Beteiligungs GmbH in Zirl und die GL Invest GmbH in Graz.