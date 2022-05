Experte Münkler zum Ukraine-Krieg: Imperiale Phantomschmerzen

Das neue Kapitel würde also vielleicht das Handeln von Kremlchef Wladimir Putin betrachten: Erstens: Er ist strategisch defensiv, aber taktisch offensiv. Er möchte nicht, dass die NATO so nah an seine Grenzen herankommt. Zweitens: Er fürchtet die Ukrainer wegen einer zwar nicht perfekten, aber leidlich funktionierenden Demokratie. Und drittens: Er will Russland in seiner imperialen Größe wiederherstellen – letzten Endes orientiert am Zarenreich. Die imperialen Phantomschmerzen sind für Putin offenbar so wichtig, dass er sagt: Koste es, was es wolle.