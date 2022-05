„Fehlinvestition" Venet-Bob bleibt vorerst außer Betrieb

Landeck, Zams – Am 26. Mai gingen die Venet Bergbahnen AG in den Sommerbetrieb – aber ohne ihr Problemkind Venet-Bob. Die Sommerrodelbahn, die erst 2019 eröffnet worden ist, ist derzeit außer Betrieb – und dürfte es auch bleiben, das bestätigt Aufsichtsratsvorsitzender Thomas Hittler auf Anfrage der TT. 1,4 Mio. Euro kostete die Attraktion, die seither vor allem für Probleme und scharfe Kritik sorgte. „Es ist derzeit nicht geplant, sie in Betrieb zu nehmen“, so Hittler. Im Talkessel munkelt man, dass das auch an technischen Schwierigkeiten liegen würde – dem widerspricht er.