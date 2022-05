T-Klasse: Der elegantere Tourer von Mercedes

Neu im Sortiment von Mercedes: die T-Klasse, in der Basisversion 4,5 Meter lang.

Doch bis der Kunde davon etwas spürt, werden einige Jahre ins Land ziehen. Denn es gibt noch ein Produkt, das die Basis des neuen Kangoo verwendet und von Mercedes entsprechend adaptiert wurde: die T-Klasse. Die erinnert zuerst einmal an den Citan Tourer, ist gegenüber diesem aber für Privatkunden aufgewertet worden. Selbstsicher spricht Mercedes auch von einem „Premium-Small-Van“.

In der Tat hat Mercedes nicht nur beim Design einige Änderungen vorgenommen, sondern auch im Innenraum, erst recht bei der Fahrwerksabstimmung. Ist uns die Kangoo-Pkw-Basis noch als recht straff in Erinnerung, behauptet sich die T-Klasse im Kurvengeläuf im bayerischen Seengebiet wacker und trumpft mit hohem Fahrkomfort auf, wie wir bei einer ersten Fahrprobe feststellen durften. Für Langstrecken verdient sich der Hochdachkombi jedenfalls eine uneingeschränkte Empfehlung, nicht zuletzt auch wegen des immens großen Raumangebots für fünf Insassen und das Ladegut. Der 4,5 Meter lange, 1,81 Meter hohe und 1,86 Meter breite Wagen offeriert reichlich Kopf- und Beinfreiheit, zudem viel Platz – selbst auf dem Mittelsitz der zweiten Reihe – und einen Kofferraum mit 520 Litern Volumen netto.

In den Sommermonaten soll die T-Klasse in den Handel kommen, später reicht Mercedes eine Langversion und vor allem eine batterieelektrische Variante nach. Diese trägt die Bezeichnung EQT, derzeit laufen noch Tests in Südeuropa, um die Hitzebeständigkeit des Fahrzeugs zu überprüfen. Auch hier geht es laut Hersteller-Ansage um die Einhaltung von „Mercedes-Benz-Standards“.