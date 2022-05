Unwetter forderte Feuerwehren im Südburgenland

Jennersdorf, Güssing – In den Bezirken Jennersdorf und Güssing im Südburgenland sind die Feuerwehren in der Nacht auf Samstag von einem Unwetter gefordert worden. Starkregen sorgte nach Angaben der Helfer innerhalb von Minuten für vollgelaufene Keller und überflutete Straßen. In Mogersdorf (Bezirk Jennersdorf) wurde ein Pkw von den Wassermassen eingeschlossen. Der Lenker aus dem Bezirk Güssing wurde von der Feuerwehr gerettet. Die Aufräumarbeiten dauerten am Samstag in manchen Gebieten an.