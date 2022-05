Auto stürzte bei Hinterriß in Bachbett: Lenker verletzt

Hinteriß – Ein 29-Jähriger war am Samstagnachmittag auf der Gemeindestraße in HInterriß unterwegs, als er plötzlich an die Fahrbahnböschung fuhr. Das Auto kippte aufs Dach und schlitterte mehr als 30 Meter die Straße entlang. Schließlich stürzte der Wagen rund 15 Meter über die rechte Böschung ab. Dabei überschlug er sich erneut. Im Bett der Rißbachs blieb das Wrack schließlich liegen.