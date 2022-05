Starke Bilder, die die Realität aufdecken: Auszeichnungen beim IFFI vergeben

Dokumentarfilm-Preis: „Children of the Mist“ aus Vietnam.

Der Dokumentarfilm-Preis der Stadt Innsbruck (3000 Euro) ging an den vietnamesischen Film „Children of the Mist“ von Diem Ha Le. Er handelt von einem archaischen Verheiratungsritual. Die Jury – bestehend aus Stefan Haupt, Isabella Reicher und Lukas V. Rinner – lobte die Drastik, Courage und Offenheit von Diem Ha Les Langfilm-Debüt, das heute um 19.15 Uhr im Leokino noch einmal zu sehen ist. Eine lobende Erwähnung ging an „A Night of Knowing Nothing“ von Payal Kapadia.