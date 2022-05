ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick löste den Beratervertrag mit ManUnited auf

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick. © GEPA pictures/ Johannes Friedl

Bad Tatzmannsdorf - Österreichs neuer Teamchef Ralf Rangnick hat den Beratervertrag mit dem englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United aufgelöst. Das gab der 63-jährige Deutsche bei seiner Antritts-Pressekonferenz am Sonntag in Bad Tatzmannsdorf bekannt. "Wir sind in den letzten Tagen zu der Überzeugung gelangt, dass es für mich, letztlich auch für den Verein Manchester United besser ist, dass ich mich voll und ganz auf den Job hier konzentrieren kann", sagte Rangnick.

Seit Dezember 2021 war Rangnick als Interimscoach bei ManUnited tätig, ursprünglich hätte der Nachfolger von Franco Foda parallel zu seiner Tätigkeit als ÖFB-Teamchef auch als Berater für die Engländer arbeiten sollen.

Rangnick will das österreichische Fußball-Nationalteam zurück zu alten Höhen führen. "Ich glaube, dass viel Potenzial in diesem Kader steckt", sagte der 63-jährige Deutsche . Es sei eine "sehr reizvolle Aufgabe", die ÖFB-Auswahl von Platz 34 in der Weltrangliste wieder nach vorne zu bringen.

"Es ist schon eine Weile her, dass das österreichische Nationalteam mit Heldentaten auf sich aufmerksam gemacht hat", erinnerte Rangnick, der einen 25-Mann-Kader ins Burgenland eingeladen hat. Das Kennenlernen mit seinen Spielern stand am Sonntagabend auf dem Programm, das erste, auch öffentliche Training folgt am Montagvormittag.

"Keine Entscheidung gegen Dragovic, sondern für die anderen"

Rangnicks Premiere als ÖFB-Teamchef ist am Freitag in der Nations League in Osijek gegen Vize-Weltmeister Kroatien angesetzt, am folgenden Montag geht es daheim gegen EM-Halbfinalist Dänemark sowie vier Tage später erneut in Wien gegen Weltmeister Frankreich. Abgeschlossen wird die zweiwöchige Zusammenkunft am 13. Juni mit einem Gastspiel in Dänemark.

Bei der Nominierung seines ersten Kaders hatte Rangnick unter anderem auf den hundertfachen Internationalen Aleksandar Dragovic verzichtet. Dem 31-jährigen Abwehrspieler, der mit Roter Stern Belgrad das Double holte, fehlen noch drei ÖFB-Einsätze auf Rekordspieler Andreas Herzog (103). Rangnick argumentierte die Nicht-Nominierung vor allem mit sportlichen Kriterien.