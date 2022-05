TT-Analyse zur „vergessenen Generation“: Die Leiden der jungen Menschen lindern

Die Corona-Krise hat Spuren bei der Jugend hinterlassen, vielfach wird schon von der „vergessenen Generation“ gesprochen. Hinzu kommen die steigenden Anforderungen der Leistungsgesellschaft und der Druck aus den sozialen Medien. Den Kindern und Jugendlichen wird das belastende Gefühl vermittelt, ständig erreichbar und präsent sein zu müssen. Eine Studie des Departments für Psychotherapie und Biopsychosoziale Gesundheit zur psychischen Gesundheit der SchülerInnen zeigt, dass 62 Prozent der Mädchen und 38 Prozent der Burschen eine mittelgradige depressive Symptomatik aufweisen. Schlaf- und Angststörungen nehmen in besorgniserregendem Ausmaß zu.

Die – nun endlich wieder physisch zugängliche – Lebenswelt Schule ist für die jungen Menschen nicht nur ein Hort der Bildung. Hier schlagen auch vielfach Probleme und Konflikte auf. Einige Schulen in Tirol bieten mittlerweile eine psychotherapeutische Beratung direkt vor Ort an. Es handelt sich um ein kostenloses, präventives Angebot, bei dem Schüler (oder auch Eltern) einen niederschwelligen, unkomplizierten Erstkontakt zu PsychotherapeutInnen herstellen können. Je nach Problemlage wird gemeinsam nach geeigneten Lösungen inner- oder außerhalb der Schule gesucht. Damit wird nicht nur sichergestellt, dass belastete Kinder und Jugendliche ein geeignetes Hilfsangebot vermittelt bekommen. Es trägt auch dazu bei, einen offeneren Umgang mit psychischen Problemen zu etablieren und Betroffene zu entstigmatisieren.