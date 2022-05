Oberländer Dialekt-Rap, der Wolf und Bauern-Sorgen: Das war „Tirol Live“

Mit ihren satirisch-kritischen Texten sorgen die Oberländer Dialekt-Rapper von Von Seiten der Gemeinde – VSDG seit 2014 für Aufsehen. In „Tirol Live“ am Montag sprachen „Testa“ (Lukas Ljubanovic) und „Chrisfader“ (Christian Fleischmann) darüber, wie sie in ihren Songs brisante Themen schonungslos ansprechen und trotzdem Erfolg haben. Das Ziel: Verstanden oder zumindest gehört werden. In ihrem erfolgreichsten Hit „Wolffreie Zone“ haben sie sich dem Aufreger-Thema Wolf gewidmet.