Schüler wollten mit Amoklauf-Ankündigung in Mistelbach freien Tag erzwingen

Das Drohschreiben war am Nachmittag des 19. Mai in der Aula der Mittelschule entdeckt worden. Angekündigt wurde ein Amoklauf für den 20. Mai. Noch am selben Tag wurde das Objekt ergebnislos durchsucht. An der Aktion war u.a. ein Sprengstoffspürhund der Polizeidiensthundeinspektion Guntersdorf beteiligt.