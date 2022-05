Junge Uni Innsbruck hat junge Forscher in Osttirol gewonnen

Matrei i. O., Lienz – Wie überlebt der Eisbär in der eisigen Arktis und schützt sich vor der Kälte? Die beiden Wissenschaftsvermittler Barbara Post und Thomas Gatt sowie Florian Westreicher von der Initiative „Brücke Schule – Universität“ gehören zum Team der Jungen Uni in Innsbruck. In drei Workshops haben sie kürzlich mit Schülern erster Klassen der Mittelschule Egger-Lienz und der Mittelschule Matrei i. O. Wissen erarbeitet – eben auch zu der Frage, wie der Eisbär eigentlich in seinem unwirtlichen Umfeld zurechtkommt. Beim Workshop Gesteine und Minerale in Osttirol wurden unterschiedliche Gesteine auf ihre Eigenschaften hin untersucht und klassifiziert. In Experimenten mit Papier konnten die Schüler in einer Versuchsreihe physikalische Grenzen ausloten.