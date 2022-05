Justizministerin über Einbürgerungen: „Sehen das wie der Bundespräsident“

Justizministerin Alma Zadić verweist erneut auf den Koalitionspakt mit der ÖVP. In dem sei keine Einbürgerungsreform vermerkt. © APA/Hochmuth

Von Karin Leitner

Wien – Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist dafür, Einbürgerungen zu erleichtern. Die Hürden für die hiesige Staatsbürgerschaft seien „zu hoch“, die Wartezeit sei zu lang. Die Staatsbürgerschaft sei wertvoll. „Wir sollten aber nicht so tun, als wäre das etwas, das man sich 20 Jahre lang verdienen muss.“ Sechs Jahre Wartezeit sind für Van der Bellen vorstellbar.

Die ÖVP sagt Nein zu seinem Begehren. „Ich sehe keinen Änderungsbedarf“, lässt Innenminister Gerhard Karner wissen. Die Staatsbürgerschaft „aufzuweichen, kommt nicht in Frage“, sagt Kanzler Karl Nehammer. ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner wertet den geltenden Modus als „richtig“. Die Staatsbürgerschaft als „höchstes Recht“ könne „nur am Ende des Integrationsprozesses stehen“. Ein „Automatismus“, um die Staatsbürgerschaft zu erlangen, gehe nicht an. Die Einkommensgrenzen seien notwendig, weil die neuen Staatsbürger „selbsterhaltungsfähig“ sein müssten.

Wie halten es die Grünen, denen Van der Bellen politisch entstammt, damit? Justizministerin Alma Zadić verwies auf den Koalitionspakt, in dem Derartiges nicht fixiert sei. Nun sagte sie in der ZiB2: „Wir sehen es wie der Bundespräsident.“ Zadić führt aber erneut an, dass eine Reform im Regierungsübereinkommen nicht festgeschrieben sei; auch eine parlamentarische Mehrheit gebe es dafür nicht.

📽️​ Video | Grüne für Erleichterungen bei Staatsbürgerschaft

Die Innsbrucker Grün-Gemeinderätin Marcela Duftner verweist auf etwas anderes – auf einen Antrag zur Causa, den sie initiiert, Landesrätin Gabriele Fischer beim Bundeskongress am 12. Juni des Vorjahres eingebracht hat. „Der ist einstimmig angenommen worden.“

Fünf Punkte sind angeführt: „Halbierung der Aufenthaltszeiten für das Ansuchen auf Einbürgerung.“ Das bedeute „eine Reduktion von zehn Jahren auf fünf Jahre bzw. von sechs auf drei Jahre bei Unionsbürgern“. Weiters: ein „Ius Soli“ (Geburtsortprinzip), geringere Einkommensgrenzen. Und: EU-Bürgern sollte eine Doppelstaatsbürgerschaft möglich sein.