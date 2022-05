Amphibien in Teichen direkt am Weitwanderweg Iseltrail

Direkt am Iseltrail bei Oberlienz wurden Tümpel geschaffen.

Oberlienz – Die wenigsten dürften wissen, welche Amphibienarten es überhaupt in Osttirol gibt. Der Tourismusverband, die Abteilung Wasserwirtschaft des Lienzer Baubezirksamtes und die Abteilung Öffentliches Wassergut des Landes Tirol haben in Oberlienz, direkt am Weitwanderweg Iseltrail, um 30.000 Euro drei Amphibientümpel anlegen lassen. Unter der fachkundigen Anleitung von Sara Weiß, Amphibienexpertin der Naturraumplanung Revital, halfen Schüler des Lienzer Gymnasiums kürzlich beim Pflanzen verschiedener Sträucher rund um die neuen Teiche: Weißdorn, Pfaffenhütchen, Hollerpflanzen, Vogelkirschen und Weiden haben sie eingesetzt. „Diese Biotope wurden auch gebaut, um die Gelbbauchunke wieder bei uns heimisch zu machen. Sie ist nämlich vom Aussterben bedroht“, wusste Schüler Lion im Anschluss zu berichten. Einer der Teiche ist mit dem Grundwasser verbunden, die beiden anderen können austrocknen. „Vor ihrer Verbauung hat die Isel das Gebiet regelmäßig überschwemmt. Das ist heute nicht mehr der Fall. Deshalb wurden die Teiche gebaut“, berichtete Jakob weiter. Die Schüler entdeckten Bergmolche, Erdkröten-Kaulquappen und Grasfrosch-Kaulquappen. (TT, bcp)