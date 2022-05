LK-Präsident Hechenberger bei „Tirol Live“: Almsaison bereitet Sorgen

Landwirtschaftskammerpräsident Josef Hechenberger im Gespräch mit TT-CR Mario Zenhäusern. © Axel Springer

Innsbruck – Das Thema Tierrisse durch große Beutegreifer – in erster Linie durch Wölfe und Bären – ist derzeit allgegenwärtig. Auch Tirols Landwirtschaftskammer-Präsident NR Josef Hechenberger bekommt die aufgeheizte Stimmung mit. „Es vergeht kein Tag, wo ich nicht mit besorgten Bauernfamilien in Kontakt stehe“, sagt er im „Tirol Live“-Interview. Er blicke dem bevorstehenden Almauftrieb in Tirol deshalb „mit großer Sorge“ entgegen.

📽️ Video | Josef Hechenberger in „Tirol Live”

Für die Landwirtschaft stehe eines im Vordergrund, sagt Hechenberger: „Wir wollen künftig die Almwirtschaft erhalten. Deshalb braucht es beim Großraubtier entsprechende Regulierungsmaßnahmen.“ Er setzt wie LHStv. Josef Geisler auf den Verbund der Länder im Alpenbogen. Nur die Gesamtbetrachtung der Situation in allen betroffenen Ländern ermögliche den Nachweis des von der EU geforderten „guten Erhaltungszustands“ der Wolfspopulation, der Voraussetzung für eine Regulierung ist.

Verständnis zeigt Hechenberger für den Ärger und den Frust vieler Tierhalter in Tirol: „Das ist ganz normal. Vielen geht die positive Weiterentwicklung, also dass wir regulierend eingreifen dürfen, zu langsam.“ Allerdings brauche es dazu einen rechtskonformen Weg – und den zu beschaffen sehe er als seine primäre Aufgabe an.

Bekanntlich hat in der Vorwoche ein Bär im Karwendel mehr als ein Dutzend Schafe gerissen. Das Tier stelle allerdings nach Ansicht der von der Tiroler Landesregierung eingesetzten Expertenkommission „keine unmittelbare Gefahr für Menschen“ dar. Weil aber gerade Wölfe zuletzt auch im unmittelbaren Siedlungsbereich Tiere gerissen haben, will Hechenberger in Wien auf Bundesministerin Leonore Gewessler (Grüne) einwirken, damit diese in Brüssel auf eine Lockerung des strengen Schutzstatus einwirkt: „Wir brauchen den gemeinsamen Druck, damit wir bundesweit etwas zusammenbringen. Letztlich wird man doch Politik für und nicht gegen die Menschen machen, nur weil die eine oder andere NGO das kritisch sieht.“ Dazu brauche es politischen Mut und Geschlossenheit.

Hechenberger nützte den bevorstehenden Weltbauerntag am 1. Juni, um auf die Bedeutung der Landwirtschaft und ihre vielfältigen Leistungen hinzuweisen: „Die Landwirtschaft garantiert die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln in ausreichender Menge und hoher Qualität.“ Deshalb sei die Landwirtschaft gerade in Krisenzeiten unverzichtbar. Allerdings würde in Österreich nach wie vor völlig unkontrolliert bester, ackerfähiger Grund und Boden verbaut. Hechenberger fordert deshalb „mehr enkeltaugliche Politik: Wir brauchen die Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln, aber dann braucht’s auch einen sorgsameren Umgang mit Grund und Boden.“

Die Bauern würden den Klimawandel sehr intensiv spüren, sagt Hechenberger, und sie hätten auch bereits auf die sich dramatisch verändernden Bedingungen reagiert: Es würden besonders trockenresistente Saatgutsorten verwendet, der Wald werde auf „Klimafit“ umgebaut. Entscheidungen in der Landwirtschaft würden sich nicht morgen, sondern erst in Jahrzehnten auswirken. „Da muss man rechtzeitig beginnen.“