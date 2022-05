VVT bekommt mit „Schienenfahrzeuge Tirol GmbH“ neue Tochterfirma

Ziel und Zweck der Firmengründung ist die Beschaffung und Instandhaltung von Schienenfahrzeugen, aber insbesondere die entgeltliche Vermietung besagter Beförderungsfahrzeuge an Eisenbahnverkehrsunternehmen.

Der Hintergrund dieser geplanten Firmengründung erklärt sich mit Blick auf das Beispiel Zillertalbahn. Verkehrsdienstleistungen beim Personenschienenverkehr dürfen laut EU-Recht nur auf zehn Jahre vergeben werden. Aktuell stehen Verhandlungen über einen neuen Verkehrsdienstevertrag zwischen der Zillertaler Verkehrsbetriebe AG und dem Bund sowie dem VVT an. Wie berichtet, soll die Zillertalbahn dekarbonisiert werden, auch das Wagenmaterial ist zu erneuern. Hierfür benötigt die Zillertalbahn öffentliche Finanz-Hilfe. Für den Fall, dass in ferner Zukunft eine andere Gesellschaft die Zillertalbahn betreiben sollte, soll der VVT nunmehr durch die Gründung der Schienenfahrzeuge GmbH Vorsorge treffen, dass das Wagenmaterial für die gesamte Nutzungsdauer eingesetzt werden kann. Indem es über die neue Tochter angekauft und eben an die Zillertaler Verkehrsbetriebe weitervermietet wird.