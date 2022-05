Kitzbühel Tourismus geht neue Wege bei der Mitarbeitersuche

Zahlreiche Betriebe zeigen, wie wichtig die Bemühungen rund um Mitarbeiter sind, trotz allem ist die Suche nach Fachkräften so akut wie selten zuvor. „Der Kitzbüheler Hotel Verein versucht hier gegenzusteuern und arbeitet schon seit einigen Jahren im Recruiting zusammen. Gemeinsam mit Kitzbühel Tourismus, der Stadt Kitzbühel und der Bergbahn AG Kitzbühel werden wir uns zukünftig noch stärker in diesem Bereich engagieren“, so Michael Hönigmann, Präsident Kitzbüheler Hotel Verein. Aus diesem Grund arbeitet der TVB an einer zusätzlichen Unterstützung für seine Mitglieder. Gemeinsam mit dem Recruiting-Coach Max Prodinger, den hausinternen Vermietercoaches sowie der Unterstützung von LEADER wurden umfassende Recruiting-Maßnahmen ausgearbeitet, um Betriebe bei der Mitarbeitersuche zu unterstützen. (TT)