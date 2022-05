TT-Leitartikel zu Einbürgerungen: Ein Koalitionspakt ist nicht die Bibel

Es ist ein Brauch von alters her: Bundespräsidenten sagen, sich in aktuelle Debatten nicht einzumengen. Nun hat das Alexander Van der Bellen, der erneut für das höchste Amt im Staate kandidiert, getan. Er hat die Einbürgerungsregelungen kommentiert; als „zu hoch“ wertet er die Hürden zur hiesigen Staatsbürgerschaft, zu lang sei die Wartezeit.

Justizministerin Alma Zadic führte vergangene Woche, an der Seite von ÖVP-Innenminister Gerhard Karner stehend, den Koalitionspakt mit den Türkisen ins Treffen. In dem sei derartiges nicht festgeschrieben. Jetzt sagt Zadic zwar, „Die grüne Position ist ganz klar, wir sehen es wie der Bundespräsident“, sie merkt aber neuerlich an: Im Arbeitsübereinkommen mit der ÖVP sei eine dahingehende Reform nicht vorgesehen.