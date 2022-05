Ladendieb schlug in Wörgl auf Detektiv ein: 18-Jähriger von Polizei gefasst

Wörgl – Ein Detektiv, der am Montagnachmittag in einem Lebensmittelgeschäft in Wörgl einen Dieb stellen wollte, musste dafür Prügel einstecken: Der Detektiv hatte gegen 14 Uhr beobachtet, wie ein Mann diverse Lebensmittel in eine Sportumhängetasche packte und das Geschäft – ohne zu bezahlen – verlassen wollte. Unmittelbar nach Verlassen des Kassabereichs versuchte der Ladendetektiv den Mann anzuhalten, dieser ergriff aber die Flucht.