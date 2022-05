Jährliches Fleisch-Verzehr-Maximum in Österreich bereits erreicht

Wien – Laut Berechnungen der Tierschutz-NGO Vier Pfoten hat die österreichische Bevölkerung mit 1. Juni bereits so viel Fleisch verzehrt, wie sie im gesamten Jahr maximal essen sollte. Daher rief die Organisation den "Meat Exhaustion Day" aus und warnte in einer Aussendung am Dienstag vor exzessivem Fleischgenuss.