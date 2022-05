WSG-Präsidentin Langes: „Ich möchte in die Conference-League-Quali“

Wattens – Die grün-weiße WSG-Familie ließ eine erfolgreiche Bundesliga-Saison gestern im „Daniels“ am Areal der Kristallwelten ausklingen. Und obwohl die beiden Europacup-Play-off-Finalspiele gegen Rapid (0:2, 1:2) verloren gegangen waren und der historische Schritt ins internationale Geschäft nicht gelang, strahlte Präsidentin Diana Langes übers ganze Gesicht: „Das Ziel war der Ligaerhalt. Ich könnte nicht stolzer sein, denn wer hätte sich gedacht, dass wir von Europa träumen dürfen?“, führte das WSG-Oberhaupt aus, um nachzureichen: „Ziele muss man benennen. Vor einigen Jahren habe ich gesagt, dass wir die Nummer eins in Tirol werden wollen. Jetzt möchte ich in die Conference-League-Quali. Es ist machbar.“