Klimaschutzministerin Gewessler schickt Klimabonus in Begutachtung

Wien – Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat am Dienstag die Verordnung zum Klimabonus in Begutachtung gegeben. Der Bonus ist eine Ausgleichsmaßnahme für die durch die CO2-Bepreisung entstehenden Mehrkosten. Er besteht aus einem Sockelbetrag und einem mehrstufigen Regionalausgleich. Für das Jahr 2022 ist der Sockelbetrag mit 100 Euro festgelegt, seine Höhe für die Folgejahre wird in Abhängigkeit der Einnahmen aus der Bepreisung von CO2 per Verordnung festgelegt.