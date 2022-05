Kramsach legt ein Ass hin: Das ist Tirols erster Padel-Tennis-Platz

Der Padel-Tennis-Platz in Kramsach ist der erste seiner Art in ganz Tirol. © Rita Falk / TT

Von Rosa Karbon

Entgeltliche Einschaltung

Matthias Auer steht mit beiden Beinen hinter der weißen Linie. Er prellt den Ball auf den blauen Kunstrasen in Kramsach. Sobald der Ball auf Hüfthöhe angekommen ist, trifft ihn der Schläger präzise und ein dumpfer Aufprall ist zu hören.

Zwar ähnelt das Spiel dem klassischen Tennis, doch Auer spielt Padel – eine Kombination aus Tennis und Squash. Mit dem neu errichteten Platz in Kramsach hält Padel nun auch in Tirol Einzug. „Padel ist momentan die am schnellsten wachsende Sportart der Welt“, sagt Matthias Auer, Obmann des Tennisclubs Kramsach. Was unter anderem daran liegt, dass auch ungeübte Tennisspieler schnell Erfolgserlebnisse haben.

Denn auch wenn Padel so manches mit Tennis gemein haben mag, sind es oft Feinheiten, die den Unterschied machen. Das Netz ist niedriger, der Platz kleiner. „Das Spielfeld misst 10 mal 20 Meter und ist wie ein Käfig von Glaswänden und einem Metallzaun umgeben“, erklärt Auer. Er nimmt den nächsten Ball und schmettert ihn über das Netz.

Der Schläger ist etwas kleiner und leichter als ein regulärer Tennisschläger. © Rita Falk / TT

Der Ball landet im gegenüberliegenden Feld hinter der weißen Aufschlaglinie. „Aus“ würde es beim Tennis heißen. Bei Padel kann der Spieler den Ball stattdessen gegen die Glaswand an der Rückseite des Feldes prallen lassen und einfach weiterspielen.

Padel ist momentan die am schnellsten wachsende Sportart der Welt. In Tirol ist das der erste Platz. Matthias Auer, Obmann TC Kramsach

Gespielt wird mit eigenen Padel-Schlägern, die ohne eine Bespannung aus gekreuzten Saiten auskommen. „Er hat eine feste Aufprallfläche mit Löchern und ist kürzer als ein gewöhnlicher Tennisschläger“, weiß Petra Russegger. Die ehemalige Profi-Tennisspielerin ist derzeit beim Tiroler Tennisverband unter anderem für die Sportkoordination zuständig. Der Schläger ist leicht, liegt gut in der Hand und wird mit einer Schlaufe am Handgelenk befestigt. Damit ausgestattet, kann mit dem Spiel auch schon losgelegt werden.

„Im Padel gilt: Schneller ist nicht immer besser. Vielmehr spielen taktische Elemente eine Rolle“, betont Russegger. Denn Padel gilt generell als eher dynamische Sportart. Der Ball landet schnell wieder im eigenen Feld oder kommt mal von hinten statt von vorne (wenn er gegen die Glaswand prallt). Gute Reaktionen braucht es also allemal.

Im Padel gilt: Schneller ist nicht immer besser. Vielmehr spielen taktische Elemente eine Rolle. Petra Russegger, Tiroler Tennisverband

Taktisch kann Russegger aber auch einige Tipps verraten. Zu den wichtigsten Schlägen gehört im Padel etwa der Smash, ein über dem Kopf geschlagener Ball, der meist sehr nahe am Netz gespielt wird. Ein weiterer Schlag ist der so genannte Bandeja: eine Mischung aus einem hohen Volley und Smash. Und wer weiß, wie er die Wände am besten einsetzt, ist klar im Vorteil. „Das Team, das als erstes sechs Spiele gewonnen und dabei mindestens zwei Spiele Vorsprung hat, gewinnt den Satz“, erklärt Russegger. Die Zählweise sei dabei dieselbe wie beim Tennis.

Matthias Auer, Obmann des TC Kramsach, sieht großes Potenzial in der neuen Sportart. © Rita Falk

Auch Matthias Auer kann im Spiel mit seinem Teampartner Gerhard aus der Wildschönau den Spielstand auf 40 zu 30 erhöhen. Ohne lange zu üben, schütteln alle Mitspieler den ein oder anderen unhaltbaren Schlag aus dem Handgelenk. „Noch sind die meisten unserer Mitglieder eher verhalten beim Nutzen der Padel-Tennis-Sportanlage“, sagt Auer. Doch viele Passanten am vorbeiführenden Spazierweg würden neugierig das Geschehen verfolgen. Wie aufs Wort bleibt ein Mann mit Fahrrad stehen und schaut dem Treiben gespannt zu.

Was in Österreich noch eine Rarität ist – immerhin ist Padel hierzulande keine anerkannte Sportart –, hat sich vor allem in Spanien und Südamerika bereits bis zum Spitzensport etabliert. Der Spanier Juan Lebrón Chincoa und sein Landsmann Alejandro Galán bilden das beste Padel-Duo der Welt – und sind in ihrer Heimat echte Superstars. Bis der Sport in Österreich diesen Stellenwert erreicht hat, wird es aber wohl noch einige Jahre dauern.

Ob auch der TC Kramsach künftig Padel-Profis stellen wird? Wer weiß, denn schon bald kommt Konkurrenz aus Kematen. Dort wird in Kürze ebenfalls ein Padel-Tennis-Platz eröffnet. „Immer mehr Tennisclubs überlegen, einen Platz anzulegen. In einigen Sportwarengeschäften gibt es mittlerweile bereits Schläger und Bälle zu kaufen“, sagt Matthias Auer. Sein Appell: Ob jung oder alt, Tennis-Spieler oder nicht – ausprobieren und Spaß haben.