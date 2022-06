Belohnter Einsatz für Jugend: BHAK Landeck bietet „Wirtschaftswerkstatt“

Imst, Landeck – Die BHAK Landeck bietet als erste kaufmännische Schule in Österreich in Zusammenarbeit mit der HLW Landeck eine „Wirtschaftswerkstatt“: Schüler sollen so Strukturen, Abläufe und Vernetzungen im Wirtschaftsbereich im Modell erkennen und verstehen lernen. Ziel ist es, eine fundierte Wirtschaftsausbildung zu erlangen und nicht nur Themen abstrakt zu unterrichten.