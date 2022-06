Tiroler Firma J. Klausner Professional Multimedia GmbH wird deutsch

Innsbruck – Die deutsche Heinekingmedia GmbH übernimmt das Tiroler Unternehmen J. Klausner Professional Multimedia GmbH. Die in Innsbruck ansässige Firma ist ein Anbieter von AV-Distribution und Systemintegration. Das Unternehmen passe zu Heinekingmedia, „weil es in Österreich auch Marktführer für digitale Tafeln und Präsentationstechnik ist“, sagte Markus Doetsch, Group CEO von Heinekingmedia. Die Akquisition stärke „die Marktposition als führender Anbieter und Partner bei der Digitalisierung von Bildung in der DACH-Region“. J. Klausner Professional Multimedia bleibt eine eigene Marke, Management und Mitarbeiter werden Rollen übernehmen. Jasmin Klausner, Chefin der J. Klausner Professional Multimedia, sieht in der Übernahme eine gute Chance, die „ohnehin sehr gute Marktposition in Österreich weiter auszubauen“. (TT)