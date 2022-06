Temperaturen um die 0 Grad: Kaunertaler Gletscher lädt zum Eisbaden

Kaunertal – Wem bereits beim Eintunken der kleinen Zehe im Freibad zu kalt ist, für den ist das neue Angebot am Kaunertaler Gletscher wahrscheinlich eher nichts. Bei Temperaturen um die 0 Grad kann man dort im Weißsee auf 2400 Metern Seehöhe ein Eisbad nehmen. Zehn Mutige haben sich kürzlich unter fachkundiger Anleitung getraut. Dabei holt man sich weder Frostbeulen noch einen Schnupfen – ganz im Gegenteil. Von einem vielmehr „unbeschreiblichen Erlebnis“ spricht Karin Wille vom Kaunertaler Gletscher. „Manche sind total tiefenentspannt, man denkt an nichts außer die eigene Atmung.“ Die Yoga- und Mentaltrainer Barbara Scherrer und Marcel Schmid bringen den Teilnehmern „Yoga Nidra“ , eine traditionelle Form der Tiefenentspannung, näher. „Wenn unsere Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer mit einem entspannten Lächeln im Eiswasser sind und unmittelbar danach die Glückshormone explodieren, dann ist für alle deutlich sichtbar, was jeder Einzelne von uns alles erreichen kann“, sagt Schmid. Der nächste Eisbadetermin findet am 5. Juni statt. Anmeldung ist erforderlich. (TT, mr)