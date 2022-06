Vorstandswechsel in der Tiroler Versicherung nach 22 Jahren

Mair und Stieg wollen auch künftig „neue Impulse“ in der Tiroler Versicherung setzen.

Innsbruck – Nach 22 Jahren im Vorstand der Tiroler Versicherung verabschiedete sich Walter Schieferer gestern in die Pension. Er habe „kein weinendes, sondern zwei lachende Augen“, sagte er gestern. Denn er wisse, das neue Vorstandsduo werde die Herausforderungen im Sinne einer „florierenden Zukunft der Tiroler Versicherung souverän führen“. Schieferer macht damit den Weg frei für seine Nachfolgerin Isolde Stieg, die nach zwölf Jahren im Unternehmen den Führungsposten übernimmt. An ihrer Seite bleibt Franz Mair, der schon bisher die Geschicke leitete. Der Kurs bleibe aber derselbe, betonten die beiden. Statt lokale Strukturen durch digitale zu ersetzen, wolle man weiterhin auf echte Menschen setzen, „die Regionalität forcieren“, sagte Stieg. Denn gerade in der digitalen Welt sei persönliche Betreuung enorm wichtig. Daneben gibt es aktuell und wohl auch künftig der Herausforderungen genug. Stichwort: Klimawandel.