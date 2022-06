ÖVP will „Ländle Woche“ im U-Ausschuss in die Länge ziehen

Und die Kanzlerpartei ÖVP ist damit nicht einverstanden, hatte aber in dieser Frage bloß eine Minderheitenposition inne. Das ändert aber nichts daran, dass sie die Sache in die Länge ziehen kann. Genau dies hat der ÖVP-Fraktionsführer im U-Ausschuss, Andreas Hanger, auch vor. Er kann die Behandlung der Vorarlberger Affäre im U-Ausschuss nicht nachvollziehen. Der Untersuchungsgegenstand auf der Wiener Ebene habe nichts mit den Themen in Vorarlberg zu tun. Er erwarte sich viele Debatten zur Geschäftsordnung, sagt Hanger. Weil er dafür sorgen werde. Seine Fraktion werde den Verfahrensrichter nahezu bei jeder Frage um eine Einschätzung bitten, weil sie mutmaßlich keinen Zusammenhang mit dem Untersuchungsgegenstand erkennen will.