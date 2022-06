Berglauf Schlegeis 3000: Eine Strecke wie keine andere

Ginzling – Es geht über schöne Wanderwege, durch eindrucksvolle Natur, mit Weitblick über die Zillertaler Alpen. Es geht aber auch steil bergauf, über Felsen, Schnee und in schwindelerregende Höhe. Zeit zum Verschnaufen bleibt keine, denn die Uhr tickt und die Konkurrenz klebt einem an der Sohle. Das Schlegeis 3000 lässt als Berglauf-Veranstaltung die Herzen der Trailrunner höherschlagen. Bei unterschiedlichen Rennen treffen am 22. und 23. Juli im Zillertal Hobbysportler auf die Welt-Elite.

Viele lockt aber nicht nur die Aussicht auf Sieg und eine Bestzeit, sondern auch die Aussicht auf der Strecke am Schlegeisspeicher im hintersten Zillertal. Für viele Bergläufer ist es ein besonderes Rennen. So auch für einen der Lokalmatadore Manuel Zorn. Im Vorjahr holte er beim Vertical Race, wo es vom Speichersee innerhalb von 4,9 km schnurstracks zum Gipfelkreuz des Riepenkopfs geht, den zweiten Platz. Rund 1060 Höhenmeter müssen die Teilnehmer in kürzester Zeit bewältigen – Zorn schaffte das in nur 50 Minuten und 30 Sekunden. Heuer will er wieder Vollgas geben. Sein Training läuft auf Hochtouren. Fast täglich ist er unterwegs – je steiler, desto besser. „Ich laufe bei vielen Events mit, aber das Schlegeis 3000 ist für mich heuer eines der wichtigsten Rennen“, sagt Zorn. Zum einen, weil es quasi ein Heimrennen für den Uderner ist, zum anderen, weil die Strecke mehr zu bieten hat als anderenorts. „Sie ist recht technisch und auch die Höhenlage hat einen besonderen Reiz“, sagt er.