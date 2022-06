Tiroler Landespreis für Kunst geht heuer an Rens Veltman

Bereits 2011 erhielt Veltman den Tiroler Landespreis für zeitgenössische Kunst. Der Künstler studierte zunächst Bildhauerei an der Universität für angewandte Kunst in Wien, Bühnenbild am Mozarteum in Salzburg, Kunsterziehung an der Kunstuniversität Linz, dazwischen Psychologie und Zoophysiologie in Innsbruck und fand schlussendlich wieder in Wien auf der Universität für angewandte Kunst in der Klasse von Oswald Oberhuber den für ihn richtungsweisenden konzeptionellen wie experimentellen Nährboden.