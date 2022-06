Akademie-Trainer Grumser steht auf der Altacher Kandidaten-Liste

Wo geht es hin für den aktuellen Akademie-Trainer Thomas Grumser? Bundesligist SCR Altach soll großes Inte­resse am 42-jährigen Innsbrucker haben. Erste Gespräche bestätigte der Tiroler.

Innsbruck – Dass der Name Thomas Grumser beim SCR Altach ein durchaus bekannter ist, stellt keine Neuigkeit dar. Schon im Winter hatte es im Vorfeld des Trainer- Engagements von Ludovic Magnin Gespräche zwischen dem Innsbrucker und dem Vorarlberger Bundesligisten gegeben. Nach dem Abgang Magnins in seine Schweizer Heimat (Lausanne) rückt die Personalie Grumser wieder in den Fokus.