Unterwegs mit der Bewerterin: 2500 Weine im Glas und dazu ein Gummibärchen

So sieht also das Paradies aus? Wenn man die Gebietsvinothek „Vinatrium“ in Deutschkreutz (Burgenland) betritt und die fein sortierten Weinflaschen aus allen Winkeln des „Blaufränkischlandes“ erblickt, geht einem als Weinfreund das Herz auf. Für Petra Bader ist der Anblick hingegen Alltag und mit jeder Menge Arbeit verbunden. „Die Weine wurden zwar alle rechtzeitig angeliefert, allerdings sind sie noch nicht richtig temperiert“, erzählt die Wein-Expertin.