AMS-Chef: „Wir erwarten in Tirolbald Vollbeschäftigung“

Symbolfoto. © thomas boehm

Innsbruck – Die Erholung am Arbeitsmarkt setzt sich fort. Aktuell sind in Tirol laut AMS-Zahlen insgesamt 15.579 Personen arbeitslos. „Das ist der niedrigste Wert im Monat Mai seit 1992“, sagt Tirols AMS-Chef Anton Lercher. Bei etwa 340.000 Beschäftigten (+9000 im Vorjahresvergleich) kommt Tirol damit auf eine Arbeitslosenquote von 4,4 %. Hinzu kommen aber noch 2554 Personen in Schulungen, sodass insgesamt etwas mehr als 18.000 Menschen in Tirol als arbeitslos gelten. „Alles deutet aber darauf hin, dass wir Ende Juni in Tirol Vollbeschäftigung haben“, betont Lercher. Davon ist in der Regel bereits die Rede, wenn die Arbeitslosigkeit auf unter 4 Prozent sinkt.

Entgeltliche Einschaltung

In praktisch jeder Branche herrsche ein Arbeitskräftemangel. „Derzeit wird in wirklich allen Bereichen Personal gesucht“, so der Experte. Beim AMS sind aktuell 11.592 Stellen gemeldet, die sofort besetzt werden könnten. „Die fachlichen Anforderungen stimmen mit den Qualifikationen der Arbeitsuchenden aber häufig nicht überein. Hinzu kommt aber auch, dass viele Menschen bei der Arbeitssuche aufgrund von Alter, Herkunft, Geschlecht oder Beeinträchtigung benachteiligt werden.“

Am meisten Jobs werden im Handel gesucht (1310 Stellen bei 909 Arbeitslosen). Auch KellnerInnen sind gefragt, wobei 1263 offenen Stellen nur 377 arbeitslose KellnerInnen gegenüberstehen. Gesucht werden 821 KöchInnen bei nur 195 Arbeitslosen in diesem Beruf.

Man müsse Ausbildungsabbrüche verhindern, die Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben verbessern, Gesundheitsprävention stärken und qualifizierte Zuwanderung ermöglichen, meint Lercher. Der auch demografisch bedingte Mangel verstärke den Wettbewerb um Mitarbeiter innerhalb und zwischen den Branchen. „Diese Entwicklungen werden das Machtverhältnis zwischen Arbeitskräften und Betrieben sowie die Beschäftigungsstrukturen in Tirol nachhaltig verschieben“, glaubt der AMS-Chef.

Die Corona-Kurzarbeit sei derzeit praktisch verschwunden. „Kurzarbeit ist so gut wie nicht mehr aktuell“, schildert Lercher. Seit dem Ausbruch der Pandemie vor zwei Jahren war die Corona-Kurzarbeit fixer Bestandteil der Arbeitsmarktpolitik. Fast 10 Milliarden Euro Steuergeld flossen seither bundesweit in die Kurzarbeit. Noch in der vergangenen Wintersaison wurde in Tirol für bis zu 10.000 Personen Kurzarbeit beantragt. Aktuell laufen Corona-Anträge für 1148 Personen, wobei die tatsächliche Inanspruchnahme noch nicht feststeht.

Trotz hoher Energiepreise und Ukraine-Krieg setzt sich die Arbeitsmarkterholung auch bundesweit fort. Ende Mai waren insgesamt 311.543 Menschen arbeitslos, die Arbeitslosenquote lag bei 5,7 Prozent – dem niedrigsten Wert seit 14 Jahren. Beim AMS sind über 138.000 offene Stellen als sofort verfügbar gemeldet. Laut Wirtschaftsbund-Generalsekretär Kurt Egger muss man die Kontingente für Tourismus-Saisonniers von außerhalb der EU auf 4000 verdoppeln, sagte Egger – rund 36.000 der derzeit Arbeitslosen kommen allerdings aus dem Tourismus.