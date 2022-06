Taubenproblem betrifft in Innsbruck nicht nur das O-Dorf

Tauben sind auch in der Höttinger Au ein Dauerthema – im Bild ein Taubentreffen am Dach eines Hauses in der Fischnalerstraße, brütende Vögel und unerwünschte „Überraschungseier“ am Balkon. Die Stadtpolitik will das brisante Thema über einen neuen Wildtierbeauftragten angehen.

© privat, TT